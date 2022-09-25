Karadeniz Off-Road (KOK) Kupası 2. ayak yarışı Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleşti.

Karadeniz Off-Road (KOK) Kupası 2. ayak yarışı Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleşti.

Organizasyonunu Fatsa Off Road Kulübü, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi’nin yaptığı yarışmada, pilotların dereceye girmek için yaptığı heyecanlı hareketler yarışlara gelenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Evkaf Mahallesi’nde bulunan Fatsa Limanı karşısında start alan Karadeniz Off-Road Kupası, kıyasıya mücadelenin yanı sıra heyecan dolu anların yaşamasına neden oldu. 24 araç yarışmalarda start alırken, etap içinde arızalan araçlar nedeniyle bu sayı ileriki etaplarda daha da aşağı düştü.

Fatsa’da böyle organizasyonların yapılmasının önemli olduğunu belirten Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, “Yarışlara katılım gerçekten çok güzel. Farklı illerden yarışmacıları Fatsa’da konuk ettik, heyecanlı dakikalar yaşandı yarışmalarda. Bizler de farklı illerde düzenlenen yarışlara katılıyoruz. Parkurumuzu özel hazırladık ve gerçekten araçlar burada çok zorlandılar. Seyircilerin katılımı bizleri memnun etti. Fatsalılar 10 yıldır bu yarışlara ev sahipliği yaptı. Adrenali yüksek bir spor olduğu için yarış alanında heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Bir çok ilden de seyirciler geldi. 24 yarış abası ile 48 sporcumuz kıyasıya yarıştı” diye konuştu.