Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapılması planlanan millet bahçesi projesi için çalışmaların başlayacağı bildirildi.

Karadeniz Sahil Yolu’na sıfır konumda olması nedeniyle Ordu’nun diğer ilçelerinin de yararlanabileceği bir proje olacak olan Fatsa Millet Bahçesi Projesi’nde çalışmalara başlayacak. Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Fatsa Millet Bahçesi Proje alanında incelemelerde bulundu. Projede özellikle yaşlı ve gençler için yaşam alanları olduğu belirtildi.

Millet bahçesi projesinin görseller ve saha üzerinde incelenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Milli Eğitim Bakanımızın ilimize teşrifleriyle birlikte 50 milyon liralık hibe desteği sağlayarak, önümüzdeki hafta inşallah zemin etüt çalışmalarına başlayacağımız ve hızlı bir şekilde bu yılın sonuna kadar zemin etüdünü tamamlayıp, tamamen mimari kısmına geçecek olduğumuz 85 dönümlük millet bahçesi projesi içerisinde özellikle gençler, engelliler ile yaşlılar için güzel yaşam ve spor alanları var. İnşallah kısa süre içerisinde sadece Fatsa’mızın değil, bölgemizin en önemli yaşam alanlarından birini hemşerilerimizle buluşturmuş olacağız. Millet bahçemiz aynı zamanda da sahil yolundan geçen tüm hemşerilerimize de hizmet etmiş olacak. Böylesine önemli bir yatırımın şehrimize kazandırılmasında büyük emeği ve desteği olan bakanımıza tüm Fatsalı hemşehrilerim, bölge havzasında bulunan ilçe hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

"Millet bahçesi sadece Fatsa’nın değil Ordu’nun tüm ilçelerinin işine de yarayacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Fatsa Millet Bahçesi’nin başlayabilmesi için 50 milyonluk ödenek konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile görüşerek, Fatsa’ya kazandırdıklarını ifade etti. Bakan Özer, “Önümüzdeki hafta içerisinde hızlı bir şekilde inşallah böylesine güzel detaylı bir projeyi Fatsa’mıza kazandırmış olacağız. Tabi bundan sadece Fatsa kazançlı çıkmayacak, Ordu kazançlı çıkacak çünkü Ünye’ye de yakın, diğer ilçelere yakın, Ordu merkeze yakın, insanların keyifli, nitelikli zaman geçireceği bir mekan olacak. Belediye başkanımız Ordu’ya bir de tarım lisesi istemişti, onu da Fatsa’ya kazandırdık. Diğer eğitim yatırımlarıyla ilgili de her türlü desteği verdik. Yani Fatsa’mızı inşallah bu desteklerle çok daha hızlı bir şekilde yoluna yürüyecek ve Türkiye’deki 920 ilçe içerisinde çok daha farklı renkleri ile açılımları ile kendisini gösterecek bir ilçemiz haline gelecek. Bu yatırımların Fatsa’mıza ve Ordu’muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.