Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilköğretim haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilköğretim haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ilköğretim haftası kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi, ardından da Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu’nda program düzenlendi. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu Müdürü Nihat Altay ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi. Sonrasında okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler konuklara sunuldu. Programda okulun mevcut öğrencileri, aralarına yeni katılan 1’inci sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ çiçeği verdi.

Düzenlenen törene, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.