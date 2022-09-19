Törene, Fatsa Kaymakam Vali yardımcısı Ayhan Durmuş, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Fatsa Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Adem Çiçek daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, çeşitli etkinlikler ve konuşmalar ile devam etti.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama etkinliği çerçevesinde kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu.

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