Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her yıl 11 Kasım tarihini "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesi nedeniyle "Geleceğe Nefes Seferberliği" çerçevesinde Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde gerçekleşen programda fidanlar toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her yıl 11 Kasım tarihini "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesi nedeniyle "Geleceğe Nefes Seferberliği" çerçevesinde Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde gerçekleşen programda fidanlar toprakla buluştu.

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen fidan dikimi başlamadan önce yaptığı konuşmada, “2019 yılından bu yana büyük bit heyecan ve coşku ile kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde bir kez daha bir arada olmanın, geleceğe ve ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ olmanın heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Geçmişten gelen ve adeta gençlerimize işlenmiş olan ağaca, ormana olan sevgi ve canlıya olan saygı bizleri yeşil için gayret eden bir vatan sevdalısı haline dönüştürmüştür. Bu maksatla aynı zamanda orman teşkilatının birer mensubu olarak yeşil vatan için gece-gündüz demeden çalışmaya ve yeşilimize yeşil katmaya devam ediyoruz geçmişten bugüne dikitimiz fidanlar geleceğimize nefes olmaya devam ederken, bugün dikeceğimiz fidanlar geleceğimizle birlikte Cumhuriyetimizin Türkiye Yüzyılına Nefes olacak, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü toplumumuzun herkesi mi tarafından benimsenmiş ve Geleceğe Nefes olmanın heyecanı beklenir olmuştur. Bu yıl ise Geleceğe Nefes olmanın yanı sıra daha heyecanlı daha coşkulu bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti yüzyılına nefes olacağız” dedi.

Sazcılar Mahallesi’nde gerçekleşen programa Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere protokol mensupları ve öğrenciler katıldı.

Konuşmanın ardından protokol mensupları ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.