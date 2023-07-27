Ordu’nun Fatsa ilçesinde uzun yıllar görev yapan okul müdürleri için veda programı düzenlendi.

İlçede yıllardır görev yapan Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu Müdürü Nihat Altay ve Öğretmenler Evi Müdürü Mehmet Ekiz için Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veda yemeği programı düzenledi.

Düzenlenen programda konuşan Fatsa Kaymakamı Avni Kula, “Öğretmenliği sevgi olmadan yapmak mümkün değildir. Bu sevgi ile birçok işi gönülden yaparak başarılı işlere imza atmak önemli. Çalışma arkadaşlarıma emeklilik hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, emekli olan okul müdürlerine teşekkür ederek, “Görev süreçlerimiz boyunca iki müdürümle de başarılı işlere imza attık. Eğitim camiamıza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda bir konuşma yapan Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu Müdürü Nihat Altay, 42 yıllık eğitim hayatında başarılı işleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Göreve başladığım ilk gün ki heyecanla son süreye kadar bu durumu devam ettirdim. 42 yıl eğitim hayatım oldu. Herkese başarılı benim gibi yıllar dilerim. Kastamonu’da başladığım eğitim hayatımı Fatsa ilçesinde noktaladım. 42 yıllık eğitim hayatımda başarılı işlere imza attım. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı eğitimimizi devam ettirdik. Hedefleri yüksek olan bir eğitimci olarak çalıştığım her okulda başarılılara ekibimizle imza attık. Tüm öğretmen arkadaşlarıma emeklerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder iyi tatiller dilerken başta Milli eğitim camiamız velilerimiz ve öğrencilerime Allah’a ısmarladık diyorum. Bizleri bu veda yemeğini düzenleyen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Fatsa Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

41 yıllık eğitim hayatını noktalığını söyleyen Öğretmenler Evi Müdürü Mehmet Ekiz ise, “Görevimizi hayırlısı ile noktaladık. Birçok yerde öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Çok şükür emeklilikle mesleğimi sonlandırıyorum” diyerek, programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, Fatsa Kaymakamı Avni Kula ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya tarafından emekli olan okul müdürlüleri Nihat Altay ve Mehmet Ekiz’e plaket takdim edildi.