Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçede bulunan dolmuş duraklarına düzenli olarak genel temizlik yapılıyor.

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçede bulunan dolmuş duraklarına düzenli olarak genel temizlik yapılıyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yıkama Birimi, günlük yaklaşık 20 bin vatandaşın taşındığı toplu ulaşım araçları duraklarında detaylı temizleme ve dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam ediyor. Çok sayıda vatandaşa hizmet veren dolmuş duraklarında hastalıklara karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam eden Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yıkama Birimi, halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde bulunan kapalı ve açık otobüs duraklarında detaylı temizlik çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp bitiriyor. Periyodik program dahilinde yapılan genel temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmasıyla birlikte gelişi güzel bir şekilde asılan pankartlar ve broşürler de kazınıp sökülüyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, şehir merkezinden kırsala şehrin her yerinde temizlik ve hijyene önem verdiklerini söyledi. Yuva, “Dolmuş duraklarımız açık alanda ve çabuk kirlenebiliyor. Ekiplerimiz periyodik olarak durak temizliğini yapıyor ve aynı zamanda gelişi güzel bir şekilde asılan pankartlar ve broşürler de kazınıp sökülüyor. Çok sayıda vatandaşa hizmet veren dolmuş duraklarının temiz ve hijyenik olmasına önem gösteriyoruz” dedi.