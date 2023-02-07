Boyu 5 metreyi aşan dalgalar, kıyıya şiddetli bir biçimde çarpıp kayalıkları tamamen ıslattı ve yürüyüş yollarını taşlarla doldurdu.

Karadeniz’de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, balıkçı barınaklarının bulunduğu mevkide kıyıya zarar verdi. Yaklaşık 500 metrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis ekipleri önlem aldı, Ordu Büyükşehir Belediyesi görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 5-6 metre yükseldiği görüldü. Yolda meydana gelen kirlilik ve dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Karadeniz’in dev dalgaları, Karadeniz Sahil Yolu’na kadar ulaştı. Suların karayoluna ulaşması sonucu trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

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