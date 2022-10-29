29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü Ordu’nun Fatsa ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü Ordu’nun Fatsa ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı, Kaymakam Avni Kula’nın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Daha sonra Fatsa 75.Yıl Kapalı Spor Salonunda kutlama töreni düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakam Avni Kula, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Program konuşmanın ardından şiir gösterileri, oratoryo gösterileri, ront gösterileri, sportif gösteriler, müzik gösterileri ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile devam etti.

Program, tören geçişinin ardından son buldu.