Ordu’nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek limandan denize açıldı. Dualar eşliğinde uğurlanan balıkçılar bu palamut açısından verimli geçeceğini söyledi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek limandan denize açıldı. Dualar eşliğinde uğurlanan balıkçılar bu palamut açısından verimli geçeceğini söyledi.

Balıkçılar hasret kaldıkları mavi sulara av yasağının kalkması ile bu gece itibarıyla kavuştu. Sezonun başlaması dolayısıyla Fatsa ilçesinde bulunan Yalıköy Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Balıkçıların sağ salim denize açılıp dönmesi için dua edilen törene balıkçıların aileleri katıldı. Fatsalı balıkçılar bu yıl palamut avının çok olacağını söyleyerek Türkiye’ye bol balık yedireceklerini belirtti.

40 yılın en iyi palamut sezonu olacak

Tayfaları ile 7 aylık uzun bir sürecin kendilerini beklediklerini söyleyen Ordulu Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, “Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak vira bismillah dedik. Uzun süren bakımlar sonrası denize açılıyoruz. Yeni sezonda bol balık avlayacağız. Bu yıl verimli bir dönem olacak. 30-40 yıl sonranın en bol palamut avını bu yıl görmeyi umuyoruz. Vatandaşımız balık yesin ve sağlıklı yaşayarak ilaç kullanmasın. Bu yıl palamut şov yapağız, tüm ülkemize duyurulur. Balıkçılık zor meslek ve yedi buçuk ay evimizden ayrılıyoruz. Hava şartları ve fırtına ile mücadele edeceğiz. Ailemizin geçimi için o kötü şartlarda çalışacağız. Vatandaşlarımızdan isteğim bol balık tüketsinler” diye konuştu.