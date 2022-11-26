Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3. Tohum Takas Şenliği düzenlendi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3. Tohum Takas Şenliği düzenlendi.

Ata tohumlarının yaşaması ve geleceğe aktarılması adına Fatsa Belediyesi, Fatsa Ziraat Odası ve Fatsa Organize Yaşam Bölgesi tarafından adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tohum Takas Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Fatsa ilçesinin Kabakdağı Mahallesi’nde düzenlenen taka şenliğinde farklı illerden gelen katılımcılar da yer aldı.

Programda bir konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Organize Yaşam Bölgesi 3. Tohum Takas Şenliği’nde hemşerilerimiz ile bir araya gelerek farklı bölgelerden gelen ata tohumlarımızı değiştirdik. Ülkemizin ve milletimizin geleceğe dönük en önemli sermayesi yerli tohumların koruma altına alınması, kendi ekolojik sisteminde geliştirilmesi ve çoğaltılması konusunda tohum takas çalışmalarını önemsiyor ve çok önemli görüyorum. Geleneksel 3. Tohum Takas Şenliğimiz dolayısıyla ata tohumlarını geleceğe aktarma çabamıza destek veren herkese teşekkür ediyor, geleceğe attığımız bu tohumların bereketle, sevgiyle, bollukla yeşermesini diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları ve katılımcılar, çiftçilerin stantlarını gezerek hem tohumları incelediler, hem de yöresel ürünler satın alarak çiftçilere destek oldular.