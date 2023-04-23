Ordu’nun Fatsa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıldönümü kutlama etkinlikleri, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda çelenk sunumu ile başladı. Ardından 75.Yıl Kapalı Spor Salonu’nda okullar tarafından çeşitli gösterilerle kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan, demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra, milletimizin evlatlarına verdiği değerin ve güvenin de bir işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da dünyadaki en kıymetli varlığı olarak görmüş, bu önemli günü bayram olarak onlara armağan etmiştir” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, sonrasında öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Program, resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin taktimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kutlama etkinliklerine Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.