Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, 2022 yılında toplam 41 bin 171 adet başvuru aldıklarını, bu taleplerin tamamının karşılandığını söyledi.

Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, 2022 yılında toplam 41 bin 171 adet başvuru aldıklarını, bu taleplerin tamamının karşılandığını söyledi.

Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu yaptığı açıklamada, müdürlüğün gelişen teknolojiye uyum sağlayarak ve yeni uygulamalar ile 2022 yılında iş yükünün bir önceki yıla oranla artış göstermesine rağmen çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi. Köroğlu, 2022 yılında toplamda 41 bin 171 adet başvuru aldıklarını ve bu başvuruların karşılandığını ifade etti.

Fatsa Tapu Müdürlüğü’ne 2022 yılında yapılan 41 bin 171 adet başvuru neticesinde 34 bin 279 adet yevmiyeli işlem gerçekleştiğini kaydeden Köroğlu, “Bu işlemler karşılığında 38 milyon 320 bin 547 TL tapu harcı, 255 bin 286 TL damga vergisi, 3 milyon 427 bin 851 TL döner sermaye olmak üzere hazineye ve ilgili kurumlara toplamda 42 milyon 3 bin 684 TL gelir sağlanmıştır. Yazışmalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerle 9 bin 538 adet yazışma yapılmış, talepler karşılanmıştır. Bu işlemler yürütülürken herhangi bir hak kaybı ve hazine zararı oluşturulmadan, yürütülmesi mülkiyetin garantisi olarak görülen Tapu Müdürlüğüne olan güveni artırmaktadır. Müdürlüğümüzde elektronik kimlik doğrulama sistemi (EKDS) için gerekli cihazlarının kurulduğu ve bu cihazlar sayesinde sahteciliğin önüne geçmek için çok önemli bir adım atılmıştır. Vatandaş tapuya geldiğinde parmak izini cihaza okutacak, kimlik bilgileri ile parmak izi karşılaştırılıp doğruluğu teyit edilecek. Böylelikle daha hızlı ve daha doğru bir şekilde kimlikler doğrulanacaktır” dedi.