Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehrin üretim merkezi ve istihdam kapısı olan organize sanayi bölgesinin ulaşım çilesini sona erdirerek, anayol ile bağlantısını sağlayacak olan Bolaman Irmağı üzerindeki çift şeritli araç ve yaya köprüsünde çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehrin üretim merkezi ve istihdam kapısı olan organize sanayi bölgesinin ulaşım çilesini sona erdirerek, anayol ile bağlantısını sağlayacak olan Bolaman Irmağı üzerindeki çift şeritli araç ve yaya köprüsünde çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte Bolaman Irmağı üzerinde yapımı devam eden organize sanayi bölgesine ulaşımı ve anayol ile bağlantısını sağlayacak olan çift şeritli araç ve yaya köprüsünde incelemelerde bulundu. AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel’in de katıldığı köprü inşaatı incelemesinde Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, teknik ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, köprünün yapımı tamamlandığında organize sanati bölgesinde transferler ile trafiğin rahatlayacağını belirterek, "Her geçen gün yeni üretim tesislerinin faaliyete geçmesiyle büyüyen ve gelişen organize sanayi bölgesinin lojistik taşıma faaliyetlerinin kapasitesinin artmasıyla Bolaman Kavşağı’ndan sanayi bölgesine geçişte alternatif ulaşım aksı oluşturarak, hem anayol bağlantısı, hem de transit geçişi sağlayacak çift şeritli araç ve yaya köprüsü bölgenin trafik sıkışıklığını oldukça rahatlatacaktır. Köprümüz, 154 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde olup, içerisinde de 5 metre yaya yolu bulunacaktır. Proje sayesinde organize sanayi bölgemizdeki transferler oldukça rahatlayacak ve trafik yoğunluğu azalacaktır. Yapımı konusunda talimat veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.