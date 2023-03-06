ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, Orman Genel Müdürlüğü Orman Ekosistemleri Dairesi Başkanlığı Biyoçeşitlilik Şube Müdürlüğü’ne atandı.

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, Orman Genel Müdürlüğü Orman Ekosistemleri Dairesi Başkanlığı Biyoçeşitlilik Şube Müdürlüğü’ne atandı.

2016 yılında Fatsa ilçesinde göreve başlayan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, 7 yıl görev yaptığı ilçeden son kararname ile Orman Genel Müdürlüğü Orman Ekosistemleri Dairesi Başkanlığı Biyoçeşitlilik Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atandı.

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar Fatsa Orman İşletme Şefliği görevini elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Ülkemize ve bölgemize en iyi hizmeti vermeye çalışma adına sorumlu olduğum 55 bin hektarlık alanda, başarılı çalışmalara ekiplerimizle imza attık. Fatsa ile birlikte Çamaş ve Çatalpınar bölgelerinde de görevimizi ifa ettik. Kışın kar ve buzda, yağmur ve çamurda, yazın kavurucu sıcağın altında, yangınlarda ise ateş savaşçıları olarak yeşili arttırmak ve korumak için mücadelemize devam ettik. Son kararname ile yeni görev yerim olan Orman Genel Müdürlüğü Orman Ekosistemleri Dairesi Başkanlığı Biyoçeşitlilik Şube Müdürlüğü’ne mühendis olarak atandım. Fatsa ilçemize görev olarak veda etsem de Ankara’da her zaman bir dostlarının olduklarını unutmasınlar. Herkese bundan sonraki hayatında sağlıklı başarılı yıllar diliyorum” dedi.