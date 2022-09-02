Fatsa ilçe Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Okullarımızda bütün hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Çocuklarımız inşallah 12 Eylül’de okullara başlayacak. Çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz ders kitapları ve yardımcı kitaplar sıraların üstünde onları bekliyor” dedi.

Fatsa ilçe Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Okullarımızda bütün hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Çocuklarımız inşallah 12 Eylül’de okullara başlayacak. Çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz ders kitapları ve yardımcı kitaplar sıraların üstünde onları bekliyor” dedi.

Kaynak kitapların ailelere çok büyük yük olduğunu dile getiren Atinkaya, “Geçen senede devletimiz yardımcı kaynak kitaplarını vermişti. Yardımcı kaynaklar konusunda milli eğitim bakanımızın çok büyük destekleri oluyor. Bu sene de dönemin başından hem ders kitaplarını hem yardımcı kaynaklarını vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Pandemi artık gribe dönüştü”

Atinkaya, pandeminin artık gribe dönüştüğünü ifade ederek, “Daha risk grubunda olan yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Okullarımızda yine aynı şekilde pandemi kurullarına dikkat ederek geçen sene nasıl eğitim verdiysek bu senede yüz yüze eğitimimize devam edeceğiz. Şuan maske zorunluluğu ile ilgili bakanlıklarımızdan yazı gelmedi. Takmak isteyen çocuklarımız, velilerimiz olursa da onlara her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Karamolla Anaokulu eğitme başlayacak”

Atinkaya, Karamolla Anaokulu’nun da abonelik işlemlerini bitirdiklerini belirterek, “Kurucu müdürünü atayacağız öğretmenlerimiz gelecek. İnşallah yeni dönemde Karamolla Anaokulu eğitime başlamış olacak” şeklinde konuştu.

“Devletimizin meslek liselerine büyük desteği var”

Meslek liselerine de rehavetin çok arttığını dile getiren Atinkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletimizin meslek liselerine çok büyük bir desteği var. Yerleştirmelere baktığımızda Anadolu’dan çok meslek liselerine yönelim olduğunu görüyoruz. Meslek liselerimiz öğrenci bakımından tamamen doldu. Meslek lisesi öğrencilerimize sağlık sigortası yapılıyor. 4 senenin sonunda da çocuklarımız lise mezunu oluyor. Ustalık belgesi alıyor. Hem de iş yeri açma belgesi almış oluyorlar. Bakanlığımızın meslek liselerine verdiği önemi bir kez daha görmüş olduk.”