Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için adeta tek yürek oldu. Deprem bölgesi için temin edilen 5 tır dolusu yardım, deprem bölgelerine gönderildi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın sabah deprem bölgesine çocuk bezi, battaniye, mama, kıyafet, ayakkabı gibi yardım çağrısının ardından vatandaşlar hızlı bir şekilde belediyeye koşarak yardım getirdi. Bir taraftan vatandaş kuyruklar halinde yardımlarını teslim etmeye çalışırken, diğer taraftan da belediye birim müdürleri içerisinde olmak üzere tüm belediye personeli yardım malzemelerini ayrıştırmak ve tırlara yükleme konusunda adeta seferber oldu.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula, burada yaptığı aciklamwda, deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Kaymakam Kula, "Bugün yardım konusunda birbirleriyle yarıştılar. Bu yardımları organize eden Fatsa Belediyemize, Fatsa’da tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum örgütlerine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür ederek, “Fatsa bugün bir ve beraber oldu. Sabah saatlerinde deprem yaşandığı saatten itibaren vatandaşlarımız her türlü yardımı deprem sahasına göndermek için var gücüyle mücadele etti, bizlere ulaştırdı. Biz de kaymakamlığımız ile kurmuş olduğumuz koordinasyonla birlikte 5 tane yardım tırı doldurduk. Yardımlarımızın her birinin ayrı bir şehire gidecek şekilde planladık. 5 tane de iş makinası gönderiyoruz. Deprem konusunda eğitim almış 25 kişilik arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgesine sevkettik. İnşallah depremin tüm yaralarını el birliğiyle hep beraber saracağız. Yardımlarımız inşallah kazasız belasız bir an önce yardım bekleyen tüm hemşehrilerimize ulaşmasını diliyoruz. Bugün Fatsa tek yürek oldu. Bundan dolayı bu yardımda emeği geçen her bir vatandaşımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok duaya ihtiyaç var. Herkesten ayrı ayrı dua bekliyoruz” diye konuştu.