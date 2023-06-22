TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da kongre heyecanı yaşanıyor.

Yakın bir zaman içinde kongreye gidecek olan ve takımda yeni oluşacak yönetim için ilk toplantı gerçekleştirdi. Fatsa Belediyespor, kongre öncesi iş insanı Üzeyir Erdoğan Başkanlığında toplandı. Gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Üzeyir Erdoğan, “Fatsa Belediyespor şehrimizin en önemli markasıdır. Başarılı bir sezon öncesi yeni kurulacak yönetim ile şehrimizde taraftarımızla başarılara koşacaktır. Tüm kentin desteği ile hedeflerimize ulaşacağız. Heyecanımız çok yüksek. Ben yeni yönetimimizle iyi işlere imza atacağız diyorum. Fatsa Belediyespor’umuzun geleceği için altyapıya son derece önem veren bir ekip olacağız. Takımınızın geleceğine son derece önem veriyoruz. Alt yapı bizim için çok önemli” dedi.

Gerçekleşen toplantıya Fatsa Belediyespor Başkanı Adem Bekar da katılarak, ekibe başarılar diledi.

Fatsa Belediyespor yeni yöneticileri ise ilk toplantıda takım için üzerine düşen görevleri yapacaklarını ifade ettiler.