TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’un Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’un Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Takımda, 4 sezondur Teknik Direktör olarak görev yapan Niyazi Hüseyinoğlu, yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Hüseyinoğlu açıklamasında, "4 sezondur yükünü çektiğimiz Fatsa Belediyespor ile yollarımızı ayırıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan taraftarımıza, kulüp çalışanlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Fatsa Belediyespor’dan yapılan açıklamada ise, “4 sezondur kulübümüzün başında bulunan hemşerimiz, değerli hocamız Niyazi Hüseyinoğlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.