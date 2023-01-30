Adana’nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce 5 mahallenin etkilendiği 4 gün süren orman yangının izleri silindi. Orman yeniden yeşermeye başlarken yangında evi ikinci kez küle dönen ve gözyaşları ile o anları anlatan 66 yaşındaki Fatma Okutan, bu kez sevinç gözyaşı döktü.

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce 5 mahallenin etkilendiği 4 gün süren orman yangının izleri silindi. Orman yeniden yeşermeye başlarken yangında evi ikinci kez küle dönen ve gözyaşları ile o anları anlatan 66 yaşındaki Fatma Okutan, bu kez sevinç gözyaşı döktü.

27 Temmuz 2021 tarihinde Kozan’ın Kızlarsekisi Mahallesi’nde başlayan ve Akarca, Gökgöz, Salmanlı, Kuytucak mahallerinin etkilendiği orman yangının acı izleri silindi. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede yeniden ormanın inşası için tohum ve fidan dikimini tamamladı, hasar gören 7 ev de TOKİ tarafından yeniden inşa edildi. Yangında evsiz kalan vatandaşlar, tamamlanan yeni evlerine geçti.10 yıl önce dükkânı ve evi yanan 66 yaşındaki Fatma Okutan’da orman yangınında ikinci kez aynı durumu yaşadı. Yangından canını kurtaran Okutan, yeniden inşa edilerek teslim edilen evine geçti. Evi yandığında üzülen ve ağlayan Fatma teyze bu kez mutluluk gözyaşı döktü.

"Her eve girişimde dualar ediyorum"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Fatma Okutan ?Yeni evime geçtim. Burada evim vardı hepsi kül oldu. Böyle kıyafetlerimle çıkmıştım. Evimi yapan yaptırandan binlerce kez Allah razı olsun. Evimden çok memnunum. Her eve girişimde dualar ediyorum. Çiçeklerimi balkona koydum. Bir iki koyunum var onlarla uğraşıyorum. Sobamı yakıyorum. Onu da bir hayırsever bağışlamıştı" dedi.

Evine 17 Ocak’ta geçtiğini anlatan Okutan,"İlk işim Kur’an-ı Kerim okutmak oldu. Eskisinden çok rahat konforlu. Şimdi daha güzel. Çok mutluyum, çok çok teşekkür ederim? diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yeni evini nergis çiçekleri ile de süsleyen Okutan, çok mutlu olduğunu kaydederek hayır dualarının emek verenlerle olduğunu tekrar sözlerine ekledi.