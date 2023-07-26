Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başarı öyküsünün Suudi Arabistan’daki kızlara ilham kaynağı olacağını söyledi.

Depremden etkilenen bölgelere iyi niyet ziyaretinde bulunmak için Gaziantep’e gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud yapılan toplantıda, ziyaret öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in hayat hikayesini okuduğunu ifade ederek, “Başkanı Fatma Şahin’in başarı hikayesinin Suudi Arabistan’daki kızlara ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan’daki kadın popülasyonunun yüzde 42’si 20 yaş altı genç kızlardan oluşuyor. Eğer mümkünse Başkan Fatma Şahin’i hikayesini anlatması için Suudi Arabistan’da da ağırlamak isterim” dedi.

İki ülkenin tarihi bağlarının olduğunu aktaran Suudi Prenses Lamia Bint Majid Al Saud, “Türkiye, yerinden edilen milletlere nereden olursa olsun kucak açıyor. Aynı zamanda Türkiye insani yönüyle de güzel bir örnek teşkil ediyor. Birleşmiş Milletler olarak biz de olaylara Türkiye’nin bakış açısıyla bakıyoruz” diye konuştu.

Suudi Arabistan’a böyle bir ziyaret beni onurlandırır

Başkan Fatma Şahin ise Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud’un, Suudi Arabistan’a davet teklifini şöyle yanıtladı:

“Suudi Arabistana gelmekten çok mutlu olurum. Çünkü Suudi Arabistan’daki genç kızlar, hayatımıza baktığında kadından başkan, vekil, bakan olabildiğini görebilecek. Rol model olabileceğiz. Suudi Arabistan’a birçok kez gitme fırsatı elde ettim. Milletvekilliği dönemimde ve bakan olarak gittim. Ama böyle bir ziyarette beni çok onurlandırır.”

Görüşmenin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suudi Arabistan Prensesi ve BM Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud’a Antep işi şal hediye etti.