Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında, “Toprakların vatan olabilmesini, bu toprakları koruyan, ona hayatları pahasına sahip çıkan ve nesillere emanet eden şehit ve gazilerimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Gazi unvanıyla tarihe adını şanlı harflerle yazmış kadim kent Gaziantep için 19 Eylül Gaziler Günü’nün çok daha önemli olduğuna işaret eden Şahin, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Mareşal’ rütbesi ve ’Gazi’ unvanı verilişi vesilesiyle gazilerin anıldığı, kentimizin kadim tarihine de işaret eden önemli bir gündür. Her bir gazimizle günümüzde halen isimlerini kentimizin başında onurla, gururla, vefa ile taşıdığımız şehrimizin gazi unvanı da bize gösteriyor ki, atalarımız bu vatan için ne canlardan vazgeçti, ne can cana mücadeleler verdi. Bir şeye sahip çıkmak onu anmakla, onu anlamakla, onu anlatmakla mümkün. İşte Gaziler günü bu nedenle bizim için çok önemli. Bugün yeni nesillere bu mirası aktarmak için çok mühim. Tarihten ders almak, bugünümüze varana dek yaşananları idrak etmek için çok mühim. Biz, bize düşen görevi bu emanete sahip çıkarak yerine getiriyoruz. Bu vatanın her bir karış toprağında, bu vatanın her bir evladı, daha iyisi, daha güzeli için uğraşıyorsa, bu şehit ve gazilerimize de borcumuzdur. ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz” diyerek istiklalini ve istikbalini savunan ecdadın torunları olarak vatan sevgimiz canımızdan ötedir. 19 Eylül Gaziler günü de bu bilginin nişanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ’Müşir rütbesi ve Gazi unvanı’ verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.