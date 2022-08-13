Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Gaziantep’e yapılan projelere verdiği desteklerden dolayı “Fahri Hemşerilik Beratı” verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Gaziantep’e yapılan projelere verdiği desteklerden dolayı “Fahri Hemşerilik Beratı” verildi.

Gaziantep Büyükşehir Meclisi’nin Ağustos Ayı Dönem Toplantısı’nda alınan kararla fahri hemşeri ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz Kur’an Kursu’nda eğitim alan 3 bin öğrenciye bisiklet dağıtımı töreni sonrası Hemşerilik Beratı’nı Başkan Fatma Şahin’in elinden aldı.

“Gaziantep’in yanında, emrinde olacağım”

Fahri Hemşerilik unvanı için Başkan Şahin ve Gazianteplilere teşekkür eden Bakan Kurum, “Ben de Gazi şehrin, Gaziantep’imizin, buradaki yiğit insanların, mert insanların hemşerisi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gaziantep ve Gaziantep’in çocukları, gençleri, kadınları için ben de bir hemşeriniz, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak yapılacak tüm hizmetlerde Gaziantep’in yanında, emrinde olacağım. Buradaki tüm ekiple, Gazi şehir için birlikte ben de gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğim. Başkan Fatma Şahin’e, yine bu kararın alınmasında oy veren meclis üyelerimize, milletvekillerimize, valimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hemşerimiz olan bir bakanımız var”

Başkan Fatma Şahin ise hemşeriliğin iyi günde, kötü günde, bir ve beraber olmak olduğunu söyledi. “Sevinçler paylaşınca artar, acılar paylaşınca azalır” diyen Başkan Şahin, “İşte bugün çok yeni bir hemşerimiz var. Dün Büyükşehir Meclisi’nde çok özel bir karar alındı. Bu kararla artık bir hemşerimiz, özel hemşerimiz olan bir bakanımız var. Murat bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Onunla hemşeri olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Allah kendinden, ailesinden ekibinden razı olsun diyorum” diye konuştu.