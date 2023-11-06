Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir araştırma şirketinin Türkiye’deki en başarılı büyükşehir belediye başkanları araştırmasında yüzde 58.4’lük beğenilme oranıyla ikinci oldu.

Bir araştırma şirketi 20 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde en başarılı büyükşehir belediye başkanları konulu araştırma yaptı. Yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’deki en başarılı ikinci büyükşehir belediye başkanı olarak dikkat çekti.

Yapılan araştırma sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 59.5 beğenilme oranı ile birinci olurken Fatma Şahin ise yüzde 58.4’lük beğenilme oranıyla ikinci oldu. Üçüncü ise yüzde 57.6’lık oranla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.