Isparta Belediyespor’un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya’da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu.

Isparta Belediyespor’un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya’da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu.

Isparta Belediyespor’un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya Varşova’da 10-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda Avrupa birincisi oldu. Çevik, +81 kiloda 96 koparma ve 122 silkmeyle toplamda 218 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. 122 kilo silkme yapan milli halterci Çevik hem Türkiye rekoru kırdı hem Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı bayrağı Polonya’da dalgalandıran Fatma Gül Çevik, başarılarına bir yenisini ekledi.