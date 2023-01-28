Türk sinemasının büyük yıldızı, usta oyuncu Fatma Girik, vefatının birinci yıl dönümünde yapılan törenle mezarı başında anıldı.

Türk sinemasının büyük yıldızı, usta oyuncu Fatma Girik, vefatının birinci yıl dönümünde yapılan törenle mezarı başında anıldı.

Torba Mezarlığında düzenlenen törene, başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere Torba Mahalle Muhtarı Suat Kaya, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı ve sevenleri katıldı.

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Uyum Misyonu Koordinasyon toplantıları için Brüksel’de bulunduğundan dolayın 24 Ocak gününde Bodrum’da olamadığını belirten Başkan Ahmet Aras, duygu dolu anların yaşandığı törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Fatma Girik’i anmak için, kabrine çiçek bırakmak için, ruhuna bir Fatiha okumak için buraya geldik. Fatma Hanım, Türkiye’nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan bir tanesiydi. Ömrünün sonuna kadar Atatürk sevgisi ile Cumhuriyet ve vatan sevgisi ile yaşadı, var oldu. Hep savunduğu değerler bunlardı ve bizler de onun yolunda, ondan aldığımız feyzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkacağız. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum, mekânı cennet olsun.”

Konuşmaların ardından söz alan Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi. Başkan Aras da konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat vereceğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Aras daha sonra Torba Mezarlığında yatan Memduh Ün, Akrep Nalan, Bedri Koraman ile ebediyete intikal edenleri de andı.

Başkan Ahmet Aras, kabir ziyaretinden sonra Torba Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek mahallede yapılan altyapı çalışmaları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.