Kocasinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen ve ilçe genelinde ikamet eden 217 çölyaklı aileye düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtıyor. Bu doğrultuda çölyaklı aileleri ziyaret edip, glütensiz ürün paketlerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, çölyak rahatsızlığına farkındalık oluşturmak amacıyla Şaştım, Kocaoğlu ve Yıldız ailelerini ziyaret etti. Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Yenimahalle’de ikamet eden Şaştım ailesinin misafiri oldu. 20 senedir çölyak rahatsızlığı yaşayan Pakize Şaştım ile çölyakın zorlukları hakkında sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, Başkan Çolakbayrakdar’ın yoğun iş temposu nedeniyle ziyarete katılamadığını ancak selamlarını gönderdiğini ifade etti. Fatma Çolakbayrakdar, çölyağın bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatarak; “Çölyaklılar, yaşam boyu glütensiz ürünlerle beslenmesi gerekmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak 2016 yılının son meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, 7 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor ve Türkiye’de birçok belediyeye örnek oluyor” diye konuştu. Pakize Şaştım ise; “Başkanımız çok iyi yürekli biri Allah razı olsun. Biz ürünleri bulmakta çok zorlanıyorduk ama bu projeyi ilk başlatan Kocasinan Belediyesi’nin sayesinde sıkıntı yaşamamaya başladık. Her zaman yanımızda ve bizlere çok destek oluyor. Belediyemizin verdiği glütensiz ürünler bizim için çok kıymetli. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” dedi. Ziyarette Fatma Çolakbayrakdar, Pakize hanımın annesine Kocasinan Akademi’de eğitim alan gönüllü kursiyerlerin örmüş olduğu şalı hediye etti.

Fatma Çolakbayrakdar, ikinci olarak Yenimahalle’de 10 yıldır glüten alerjisi olan Dilara Yıldız’ın (14) ailesini ziyaret etti. Ev ahalisiyle sohbet edip, yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Fatma Çolakbayrakdar, üçüncü ziyaretini ise Gevhernesibe Mahallesi’nde 4 yıldır çölyak rahatsızı olan Mustafa Kocaoğlu’nu (76) ziyaret etti. ‘Eşim Ahmet Bey’in yetişemediği yerlere ben yetişmeye gayret ediyorum’ diyen Fatma Çolakbayrakdar, Mustafa Bey’e Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını iletti. Mustafa Kocaoğlu ise glütensiz hayata alıştığını ve kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Yine Türkiye’de bir ilk olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu ‘Kafe Sinan Glütensiz’ tesisini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, profesyonel aşçılar tarafından glütensiz şekilde hazırlanan Kayseri mutfağının lezzetlerini inceledi. Fatma Çolakbayrakdar, çölyak hassasiyeti olan ve sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edenleri, Yakut Mahallesi’ndeki Kafe Sinan’a davet etti.

Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında başlatılan ve diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 217 çölyaklı aileye bugüne kadar 5 bin 137 çölyak paketi dağıtıldı. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtımı gerçekleştirilen proje çerçevesinde; 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli, 2021 yılında (190 kişi) 851 koli, 2022 yılında (203 kişi) 952 koli ve son 5 ayda (217 kişi) 370 koli olmak üzere 5 bin 137 çölyak paketi verildi. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; ekmek unu, hamur işi unu, spagetti, penne makarna, çorbalık şehriye, irmik, mısır gevreği, çikolatalı fındık ezmesi, kurabiye, susamlı çubuk kraker ve tahinli kurabiye gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.