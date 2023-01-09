Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı müşterileri tarafından darbedilen taksicinin öldürülmesi olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın arkasına yatırılan taksicinin darp edildiği görülüyor. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih’te kavga ettikleri için uyardığı müşterileri tarafından darbedilen taksicinin öldürülmesi olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın arkasına yatırılan taksicinin darp edildiği görülüyor. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih’te dün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, takside kavga eden 3 müşteriyi uyaran ve indirmek isteyen taksi şoförü darbedilmiş, aldığı darbeler sonucu fenalaşan şahıs kurtarılamamıştı. Olayın detayları ortaya çıktı. Aydın Altun (51) isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu 34 TFH 82 plakalı araca Taksim istikametinden M.A., F.G. ve E.N.G. isimli şahısları aldı. Alkollü oldukları öğrenilen yolculardan F.G. ve M.A., bir süre sonra kavga etmeye başladı. Bunun üzerine taksi şoförü Altun, taksisinde kavga edilmesini istemediğini dile getirerek, müşterilere araçtan inmelerini söyledi. Taksiyi Çapa’da durduran Altun, travesti olduğu iddia edilen 3 müşteri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darbedildi. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, darbedilen taksi şoförünü ve 3 kişiyi karakola götürdü. Taksi şoförü, karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 34 TFH 82 plakalı taksi ise emniyet otoparkına çekildi.

Yakalanan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli şahıslar, "kasten öldürme" suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Kan donduran olay kameraya yansıdı

Öte yandan, kan donduran olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde taksicinin aracın arkasında darbedildiği görülüyor.