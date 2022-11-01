Fatih’teki cesedi parçalara ayrılmış halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı. Zanlı ifadesinde, cesedi parçalara ayırdığını itiraf etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih’teki cesedi parçalara ayrılmış halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı. Zanlı ifadesinde, cesedi parçalara ayırdığını itiraf etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih’te dün bir binanın bodrum katında parçalara ayrılmış halde erkek cesedi bulunmuş, incelemeler sonucunda cesedin 25 Ekim’den bu yana kayıp olan Celal Han’a (65) ait olduğu ortaya çıkmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle şüpheliyi yakalandı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilk olarak Celal Han’ın Sarıyer’deki evinde inceleme yaptı. Ekipler, ev ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek Celal Han’ın Fatih’e gittiğini belirledi. Fatih’teki kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Celal Han’ın bir eve girdiği, onun hemen arkasından bir başka kişinin arkasından geldiği görüldü. Ekipler, bu kişinin Sitrak K. (78) isimli şahıs olduğunu belirledikten sonra şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Cesedi parçalara ayırdığını itiraf etti

Emniyette ifadesi alınan Sitrak K., Celal Han ile daha önceden tanıştıklarını, olay günü binanın deposunda kendisi ile tartıştığını ve sonrasında Celal Han’ın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Sitrak K. ifadesinin devamında, kalp krizi geçirince telaşa kapıldığını ve cesetten kurtulmak için parçalara ayırdığını itiraf etti. Celal Han’ı öldürdüğünü itiraf eden zanlı Sitrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Celal Han’ın öldürülmeden önceki son görüntüsü kamerada

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Celal Han’ın yolda yürüdüğü, bir süre sonra Sitrak K.’nin de yanına geldiği ve birlikte yürümeye devam ettikleri görüldü. Bir başka görüntüde ise, Sitrak K.’nin tek başına yolda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.