Fatih’te sivil trafik polisleri tarafından taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen meslektaşları hakkında konuşan bir taksi şoförü, “Kurallara uymayanları alsınlar. Bunların kartlarını da iptal etsinler. Ancak bu şekilde çözülür” dedi.

Fatih’te sivil trafik polisleri tarafından taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen meslektaşları hakkında konuşan bir taksi şoförü, “Kurallara uymayanları alsınlar. Bunların kartlarını da iptal etsinler. Ancak bu şekilde çözülür” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önünde denetim yapan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Denetimde, taksi şoförlerinin evrakları incelendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

“Bunların kartlarını da iptal etsinler”

Kurallara uymayan meslektaşları hakkında konuşan taksi şoförü Hüseyin Ayyıldız, “Kurallara uymayanları alsınlar. Bunların kartlarını da iptal etsinler. Ancak bu şekilde çözülür. Müşteri mesela pazarlık yapıyor. Durmadan taksicileri sorguluyorlar” dedi.

“İstanbullular mağdur oluyor”

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen Hüseyin Yamaç, “195 lira ceza yedim. Zaten yolcuyu buradan geldim. Hatalıyım yani” dedi. Yolcu seçen taksicilerle ilgili soruyu yanıtlayan Yamaç, “Doğru değil. İstanbullular mağdur oluyor. Sistemin doğurduğu sonuç. Bugün ben çalışıyor, yarın başkası çalışıyor. Bu sorunlar olacak. Mağdur olan İstanbullular ve çalışan şoförler” diye konuştu.