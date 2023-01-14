Avcılar’da otobüse binen bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, Fatih’te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Avcılar’da otobüse binen bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, Fatih’te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Fatih Topkapı Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avcılar’dan Fatih’e gelmek için otobüse binen kadın, yabancı uyruklu bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Taciz mağduru kadın, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, şüpheliyi cadde üzerinde yürürken tespit etti. Polis ekiplerine direnen şüpheli, vatandaşların da yardımıyla kıskıvrak yakalandı. Taciz mağduru kadın, şüpheliyi teşhis etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.