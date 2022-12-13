İstanbul Fatih’te bir kafede arkadaşları ile oturan genç, yanan sobaya tiner dökünce yüzünde yanıklar oluştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatih’te bir kafede arkadaşları ile oturan genç, yanan sobaya tiner dökünce yüzünde yanıklar oluştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Yedikule’de bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının sahibi olduğu kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç, sobadaki ateşi canlandırmak istedi. Genç, kömürü daha hızlı tutuşturacağını düşünerek sobanın içine tiner döktü. Tinerin dökülmesi ile birlikte ortaya çıkan alev gencin yüzünü yaktı. Yaşanan olay kafenin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın güvenlik kamerasında

Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir gencin sobanın içine tiner döktüğü görülüyor. Bir anda parlayan alev gencin yüzünü yakıyor. Sobanın etrafında bulunan gençler kaçışmaya başlıyor. Daha sonra gençlerden biri sobadaki ateşi söndürmek için su döküyor.