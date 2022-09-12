Fatih’te sokak ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir esnaf vuruldu. Bacağından vurularak yaralanan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih’te sokak ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir esnaf vuruldu. Bacağından vurularak yaralanan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Kerpiçhane Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, sokak ortasında tartışmaya başlayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların ve bıçakların çekildiği kavgada konuyla alakası olmayan bir esnaf vurularak yaralandı. Bacağından yaralandığı öğrenilen adamın hastanede tedavisi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Ekipler kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.