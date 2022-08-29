Operasyonda yakalanan 4 şüpheli şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilerek 1 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

mor ışık cihazı, 1 adet cilt kaplama makinesi, 5 vize mührü çok sayıda hologram ve selefon ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda ise 26 farklı ülkelere ait pasaport, 28 farklı ülkelere ait pasaport yaprağı, 38 basılmaya hazır boş kimlik kartı, 4 ikamet tezkeresi, 10 farklı ülkelere ait sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, 13 ikamet tezkeresi başvuru formu, 2 tapu senedi, 2 geçici koruma belgesi, 3 basım makinası, 2 kart kesim makinesi, 1 adet laminasyon makinesi, 1 adet 3 boyutlu lazer yazıcı, 1 adet para kontrol cihazı, 1 adet

Çok sayıda belge ve malzeme ele geçirildi

Fatih’te danışmanlık şirketi adı altında sahte ikamet izni, sahte pasaport, sahte vize hazırlayan ve yasadışı yollarla şahısların ülkeden çıkışını sağlayan, uluslararası bir şebekeye yönelik 26 Ağustos’ta operasyon yapıldı. 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İstanbul Fatih’te danışmanlık şirketi adı altında sahte ikamet izni, sahte pasaport ve sahte vize düzenleyen uluslararası bir şebekeye düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

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