Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te farklı bölgelerde oluşturdukları noktalarda "Narkotik Dar Alan" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ise GBT sorguları yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te farklı bölgelerde oluşturdukları noktalarda "Narkotik Dar Alan" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ise GBT sorguları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri özel hareket polislerinin desteğiyle Fatih’te, ‘Narkotik Dar Alan’ uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler önceden belirlenen uygulama noktalarında, adeta kuş uçurtmadı. Uygulama bölgelerinde şüphe üzerine durdurdukları araçları narkotik köpeğiyle didik didik arayan polis ekipleri, sürücülerin üzerinde de arama yaptı. Sokak aralarındaki denetimlerde ise polisler, şüphelendikleri şahısları durdurup, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve üst araması yaptı. Ekiplerin İstanbul genelinde başlattığı uygulamanın ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi.