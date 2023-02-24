Fatih’te madde müptelâsı olduğu iddia edilen bir adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı. 1 kişiyi vuran saldırgan ardından girdiği dükkanda kendini yaralamaya kalkıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı yakalarken, yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Fatih’te madde müptelâsı olduğu iddia edilen bir adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı. 1 kişiyi vuran saldırgan ardından girdiği dükkanda kendini yaralamaya kalkıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı yakalarken, yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları madde müptelâsı olan R.D. isimli şahıs uyuşturucu krizine girince, pompalı tüfekle H.İ.F. isimli şahsa 5 el ateş açarak kalçasından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. H.İ.F. isimli şahsı yaraladıktan sonra elindeki pompalı tüfeği mahalledeki bakkala bırakan saldırgan, başka bir dükkana girerek bıçakla kendini yaralamaya kalkıştı. Ardından olay yerinden kaçmaya çalışan R.D. Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir adreste polis ekipleri tarafından yakalandı. Kalçasından vurulan H.İ.F. tedavi olmak üzere hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

Olaya şahit olan mahalleli Erdal Yüksel, “Evden çıktığımda polis gelmişti. Yazıhaneye gittik, baktık şahıs arka tarafta saklanmış. Elinde bıçakla ‘kendimi keserim’ dedi. Polis kurşun geçirmez yelek taktı. Bayağı bir oyalandı, teslim olmadı. Ben 52 senedir burada oturuyorum, babalarının çocukluğunu hatırlıyorum. Madde içiyorlar. Daha öncede olaylar çıkmıştı” dedi.