İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT dayatmasına karşı yapılacak miting için halk bir araya geldi. Buradaki konuşmanın ardından topluluk ellerindeki pankartlarla Beyazıt Meydanı’na sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT dayatmasına karşı yapılacak miting için halk bir araya geldi. Buradaki konuşmanın ardından topluluk ellerindeki pankartlarla Beyazıt Meydanı’na sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT dayatmasına karşı yapılacak mitingin tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi RTÜK toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. LGBT dayatmasını protesto etmek için 150 sivil toplum kuruluşuna mensup binlerce kişi ‘Büyük Aile Buluşması’ adlı etkinlik için Saraçhane Parkı’nda bir araya geldi. Yapılan konuşmaların ardından binlerce kişi ellerindeki pankartlarla sessiz bir şekilde Beyazıt Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

“Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya provoke etmeye çalıştılar”

Beyazıt Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa LGBT dayatmasına karşıyız dememize rağmen bizi LGBT’lilerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gidip provoke etmeye çalıştılar. İnsanlarımız sağduyusu kara propagandalara galip geldi. Başaramadılar başaramayacaklar. Biz LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakları elinden alınacak bebekler için buradayız. Bu var oluş şiddetine dur denmeli. Tek isteğimiz insan neslinin var oluşunu tehdit eden bu propagandaya dayatmaya dur denmesi, tehlikenin farkında mıyız? Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar çizgi film üzerinden hedef alınıyor. Gençlerimizin zihinleri dizilerdeki LGBT propagandalarıyla bulandırılıyor” dedi.

“Cinsiyeti değiştirilmiş çocuk mankenler podyumlara çıkartılıyor”

Model dünyasının cinsiyetsizlik yaptığına değinen Mican, “10 yaşında cinsiyeti değiştirilmiş çocuk mankenler podyumlara çıkartılıyor. Bu dayatmacılar bunu normal buluyor. Pişman olup tedavi olmak isteyenlerin tedavisini kabul edilemez diyorlar. Vahametin farkında mıyız? Cinsiyet değiştirip pişman olanlar video çekip seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz yandık siz yanmayın çocuklar yanmasın diye feryat ediyorlar. Kimse bu feryadı duyamıyor çünkü onlarda sansürleniyor. Doktorlar, psikologlar dayatmalara maruz kalıyor. Dışlanmakla tehdit ediliyorlar. Bu dayatmaya boyun eğmeyen bilim adamları da var çok şükür. Onlar sayesinde pek çok gencimiz bu tehditten kurtuldu. Herkesi bu dayatmadan kurtarmak zorundayız. Çünkü onlar topluma örnek olacak kişiler ve bu konuda baskı altındalar. Talebimiz toplumumuz temeli olan ailemizin, çocuklarımızın LGBT propaganda ve dayatmalarından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri almasıdır” şeklinde konuştu.