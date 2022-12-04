Sultanahmet’te yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kaçarken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanahmet’te yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kaçarken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Kasım günü Sultanahmet’te gerçekleşti. İddialara göre, şüpheli bir kişi yolda yürüyen 3 kadını takip etmeye başladı. Kadınlardan birinin kolunda asılı olan çantayı gözüne kestiren şüpheli, bir süre sonra harekete geçti. Kadının çantasını çalan kapkaççı koşarak uzaklaştı. Kadınlar kapkaççının peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı. Kapkaç anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınlar yürürken bir şüphelinin peşlerine takıldığı görülüyor. Kadının çantasını çalan şüpheli koşarak uzaklaşıyor. Kadınlar da kaçan şüphelinin peşinden koşuyor.