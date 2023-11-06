Fatih Laleli’de husumetlilerini silahla yaraladıktan sonra “polisim kaçın” diye kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Saldırgan şahsın elinde silah ile kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 10.30’da Fatih Kemalpaşa Mahallesi Fethibey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir saldırgan husumetlisinin iş yerini bastı. Saldırgan yanında bulunan silahla iki kişiyi bacağından yaralayarak kaçtı. Daha sonra silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

“Adamı gördüğüm anda elinde silah vardı”

Yaşanan olaya şahit olan bir diğer mağaza çalışanı Azize Murat, “Ben dışarıda oturuyordum. Bizim elemanda buradaydı. Ben ses duyunca bir şeyin patladığını duydum. Adamı gördüğüm anda elinde silah vardı. Kaçın lan ben polisim dedi. Sonra bu araya kaçarak gitti. Bu anı gördüm. Ben korktum, içeri kaçacaktım. Adam kaçın polis deyince ben yerimde kaldım” dedi.

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı

İki kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırganı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Yakalanan saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralanan iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganın elinde silah ile kaçtığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.