Fatih Belediyesi, Sıfır Atık Projesinin tanıtımı, atıkların ülke ekonomisine katkısını ve geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak için atıklardan tasarlanan arabaların yarıştığı F0 Dönüşen Arabalar yarışması düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Belediyesi, Sıfır Atık Projesinin tanıtımı, atıkların ülke ekonomisine katkısını ve geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak için atıklardan tasarlanan arabaların yarıştığı F0 Dönüşen Arabalar yarışması düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fatih’te Sıfır Atık Projesinin tanıtımı, geri dönüşüm kültürünün oluşması için geri dönüşümden kazandırılan maddeler ile tasarlanan arabalar Laleli’deki Gençtürk Caddesi’nde gerçekleştirildi. Trafiğe kapalı alanda gerçekleştiren yarışmada, parkuru en kısa sürede süre de tamamlayan yarışmacılardan birinci, ikinci ve üçüncüye sırasıyla 15 bin TL, 12 bin 500 TL ve 10 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Fatih ve diğer ilçelerdeki lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışma kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılar, atıklardan tasarladıkları araçlarıyla kendileri için belirlenen parkurda en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşabilmek için adeta birbiri ile yarıştı. Renkli görüntüler oluşturduğu yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

“Yıllık 25 bin 600 vatandaşımız 780 ton atıkla geri dönüşüme katkı sağlıyor”

Programda konuşan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, “Bugün ki eğlenceli aktivitenin çocuklarımız ve gençlerimiz nezdinde verimli geçmesini temenni ediyorum. Önümüze koyduğumuz geri dönüşüm ve sıfır atık projesi çok önemli. Bu doğrultuda önemli gelişmelerin sağlanabilmesi için farkındalık çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüm için attığımız adımlar, bu yaklaşımın bir parçası ve önemli hususlardır. Fatih Belediyesi olarak mobil atık toplama araçlarımız 32 ayrı noktada vatandaşlarımız için buluşuyor. Bu sayede yıllık 25 bin 600 vatandaşımız 780 ton atıkla geri dönüşüme katkı sağlıyor” dedi.

“Geriye kazandırdığımızda dünyaya olan borcumuzu yerine getiririz”

Yarışmaya katılan Öğrenci Buse Tekin, “Geri dönüşümün en büyük amacı, bir döngü oluşturmak. Bir şey bir defa kullanıldığında veya atıldığında onu geriye kazandırmak en büyük amacımız olmalı. Geriye kazandırdığımızda dünyaya olan borcumuzu yerine getiririz. Bu projeye katıldığımız içinde mutluyuz” şeklinde konuştu.

Yarışmaya tank tasarlayarak katılan lise öğrencisi, “Çevremizde ve okulumuzda fazla atık çıkıyordu. Bizde bu atıkları değerlendirmek istedik. Bu amaçla tankı tasarladık. Buradaki pet şişeleri, okulumuzda geri dönüşüm kampanyası başlatarak topladık” ifadelerini kullandı.

“Ben katılırım böyle organizasyonlara”

Programı izlemeye gelen Mehmet Diri, “Çok güzel bir duygu. Bende atıkları biriktirip, veriyorum. Karton diğer malzemeler ne olursa olsun veriyorum. Atıklarımız boşa gitmiyor. Gazoz kapağı olsa bile değerlendirilir. Güzel bir organizasyon. Ben katılırım böyle organizasyonlara” cümlelerini kullandı.