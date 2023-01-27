Fatih’te içinde yolcuların bulunduğu İETT Otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bir ağaca çarparak durdu. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs üzerine devrilen ağaç parçası vinç yardımı ile kaldırıldı.

Fatih’te içinde yolcuların bulunduğu İETT Otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bir ağaca çarparak durdu. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs üzerine devrilen ağaç parçası vinç yardımı ile kaldırıldı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 33 Giyimkent - Eminönü hattında çalışan ve içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 5548 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağacın bir parçası otobüsün üzerine düştü. Araçta panik yaşanırken, inen yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kazada şans eseri kimse yaralanmadı

Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada her hangi bir yaralanma olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaç parçasını otobüs üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ağaç parçasını kaldırmak için olay yerine vinç getirildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, otobüs üzerine düşen ağaç parçası vinç yardımıyla kaldırıldı.

“Şoför ve yolcularda herhangi bir sıkıntı yoktu”

Kazanın olduğunu gören esnaf Hasan Çelik, "Otobüs geldi ağaçtaki çıkıntıya vurdu. Burada devamlı kaza oluyor zaten ama bu kadarı olmamıştı. Vurunca ağaç aracın üstünde kaldı. İçinde 20’ye yakın yolcu vardı. Şoför ve yolcularda herhangi bir sıkıntı yoktu. Yolcuları da başka araca bindirdi. Otobüs tam köşeden vurdu. Ağaçta bir çıkıntı vardı zaten eğimli şekilde. Ağaç aracın da üstünde kaldı. Diğer araçların üstüne düşmedi neyse ki" dedi.