Fatih’te kapısını levyeyle açtıkları iş hanındaki kargo dükkanına giren 5 kişi, içinde para ve çek bulunan kasayı çaldı. Şüphelilerden 2’si kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Kemal Paşa Mahallesi Fethi Bey Caddesi’ndeki bir iş hanında 16 Eylül 2024’te meydana geldi. İşhanı kapısını levyeyle açarak içeri giren 5 hırsız, işhanında bulunan kargo dükkanın kapısını kırdı. Hırsızlar dükkanda içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, kasayı açamayınca çalarak kaçtı. Polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelilerden S.D. (22) ve O.Y.’yi (24) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 hırsızın içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.