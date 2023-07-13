Fatih Belediyesi tarafından "Çocuk Kütüphaneleri Yaz Şenliği Programı" kapsamında düzenlenen yaz şenliği etkinliğine katılan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Okulların kapanması ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kendisini park ve bahçelere atan çocukların verimli bir yaz geçirmeleri için harekete geçen Fatih Belediyesi "Çocuk Kütüphaneleri Yaz Şenliği" adı altında renkli bir etkinliğe imza attı. Program kapsamında 4 - 10 yaş grubu çocuklar için yaz şenliği etkinliği düzenlendi. Fanço Sümbülefendi Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar hem müzikli danslarla hem de Karagöz - Hacivat oyunuyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Balon gösterisiyle kapanış yapılan etkinlikte gelen konuklara ikramlar sunuldu.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bir şehrin çocukları mutluysa o şehrin hem bugünü hem geleceği güzel demektir. Bir şehri çocukları mutlu değilse ne bugünü ne yarını güzel olur. Biz ilk olarak Fatih’te bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için mekanların olması gerekir. Buranın eski halini biliyorsunuz. İkincisi Silivrikapı’da. Açılışı biraz gecikti. Buradan daha büyük. Orayı da birkaç aya kadar açmış olacağız. Yeni yeşil alanlar yapıyoruz. İçlerinde bitenleri var. Umut ediyorum yavrularımız Fatih’te sizden bizden daha güzel bir ortamda yaşayacaklar. Bundan bir endişem yok” dedi. Program daha sonra oyunların oynanması ile sona erdi.