Fatih Laleli’de bir mağazaya müşteri gibi giren biri kadın iki hırsız, beğendikleri montu yanındaki çocuğa verip hırsızlık yaptırdı. İki hırsız çocuğu dışarı çıkardıktan sonra dikkat çekmemek için dükkanda bir sürede kaldı ve bir süre sonra onlar da ayrıldı. Kadın ve suç ortağının çocuğa hırsızlık yaptırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Laleli’de bir mağazaya müşteri gibi giren biri kadın iki hırsız, beğendikleri montu yanındaki çocuğa verip hırsızlık yaptırdı. İki hırsız çocuğu dışarı çıkardıktan sonra dikkat çekmemek için dükkanda bir sürede kaldı ve bir süre sonra onlar da ayrıldı. Kadın ve suç ortağının çocuğa hırsızlık yaptırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Fatih Laleli’de bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre biri kadın 2 kişi bir çocuk ile mağazaya girdi. Mağazadan kıyafet almaya alma bahanesiyle reyonlara yaklaşan adam beğendiği montu kadına verdi. Kadın da montu sardıktan sonra küçük çocuğa verdi. Kadın ve suç ortağı çocuğu dükkandan çıkardıktan sonra diğer ürünleri de inceledi. Dikkat çekmemek için içeride bir süre daha kalan hırsızlar, dükkanda ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanılan olayla ilgili bilgi veren mağaza sahibi Yusuf Güneş, “4 gün önce saat 09.48’de mağazamda başka müşterilerin bulunduğu esnada başka bir müşteri içeriye girdi. İçeride tek başına bir eleman vardı. Elemanımız diğer müşteriler ile ilgilenirken hırsızlık yapanlar ilgilenemedi. Arada onlara bakarken onlar bir askıdan mont alıp diğer askıdan farklı bir mont alıp aldıkları montun yerine yerleştirdikleri için çalışan da montun yerine bırakıldığını düşündü. O esnada montu çocuklarına verip dışarı yolladılar. Bu şekilde de bir hırsızlık olayı gerçekleşti” dedi.

“3 ay içerisinde Laleli’de 8-9 olay yaşandı”

Çevrede son zamanlarda böyle olayların yaşandığını söyleyen Güneş, “Çevredeki esnaflarla konuştuğumuzda aynı şahısların oraya girdiğini ve şüpheli hareketler yaptıklarını söyledi. Onlar da herhangi bir çalınma olayı olmamış. Bizim mağazada tek çalışan olduğu için daha rahat şekilde hırsızlık yaptılar. 3 ay içerisinde Laleli’de 8 -9 olay yaşandı” şeklinde konuştu.