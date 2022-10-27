İstanbul Fatih’te bir servis sürücüsü, aracını çalışır ve camı açık şekilde bırakarak markete girdi. O sırada sokaktan geçen motosikletli hırsız, aracın içinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsız, olay sonrası motosikletini kendisini durdurmaya çalışan kadının üstüne sürerek kayıplara karıştı. O anlar bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatih’te bir servis sürücüsü, aracını çalışır ve camı açık şekilde bırakarak markete girdi. O sırada sokaktan geçen motosikletli hırsız, aracın içinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsız, olay sonrası motosikletini kendisini durdurmaya çalışan kadının üstüne sürerek kayıplara karıştı. O anlar bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fatih Kocamustafapaşa’da bulunan bir marketin önünde saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, markete alışveriş yapmak için gelen ve aracını kısa süreliğine çalışır vaziyette bırakan sürücü, aracın camını açık bırakarak içeri girdi. O sırada marketin önünden geçen motosikletli şüpheli servis minibüsünün içinde bulunan cep telefonunu fark etti. Elini camdan içeri sokan şüpheli, cep telefonu alarak kaçmaya çalıştı. Marketin önünde duran 2 kadından 1’i motosikletin önüne çıkarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli şahıs motosikletini kadının üzerine sürerek kaçmayı başardı. Mahalleli motosikletin peşinden koşsa da şüpheliyi yakalayamadı.

Polis motosikletli hırsızın peşinde

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları kamerada

Şüphelinin servis aracı içinden cep telefonunu çaldığı anlar bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, servis şoförünün aracından inerek markete girdiği ve ardından motosikletli şüphelinin cep telefonunu çaldığı görülüyor. Market önünde bekleyen kadının üstüne motosikleti süren şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

“Kaş, göz arasında alıp kaçtı”

Yaşananları anlatan market sahibi Zeki Bulut, “Müşteri aracı ile dükkânın önüne yaklaştı. O arada kadın müşterilerimiz dışarıda sohbet ediyorlardı. Müşterimiz içeri girince biri motosiklet ile gelip yaklaştı. Kaş, göz arasında alıp kaçtı. Kadın yakalamak istedi ama yakalayamadı. Biz de dışarı çıktık. Motosiklet ile kaçıp gitti. Olay 1 dakika içerisinde oldu” dedi.

“Motoru kadının üstüne sürdü”

Şüpheliyi kovalayan mahalle esnafı Cemalettin Gecebeyi, “İçeride ofisteydim. Baktım, kadın sesi geliyor. Motosiklet geldi buraya yanaştı. Biz kadına çarptığını düşündük. Biz, arabanın camından elini uzatarak telefonu çaldığını gördük. Telefon gidince kadın bağırmaya başladı. Motosikletli kişi, kadını itti. Kadını itince arkasından koştuk, yetişemedik. Motoru kadının üstüne sürdü. Peşinden koştuk, yetişemedik. Sonra polisler geldi. Polislerde güvenlik kameralarını inceledi” şeklinde konuştu.