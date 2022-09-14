Fatih’te minibüse çakar tertibatı yerleştiren şüpheliler döviz bürosundan 10 milyon dolar ile çıkan bir kişiyi gasp ederek araca bindirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih’te minibüse çakar tertibatı yerleştiren şüpheliler döviz bürosundan 10 milyon dolar ile çıkan bir kişiyi gasp ederek araca bindirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Laleli Ordu Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, minibüse çakar tertibatı yerleştiren 4 şüpheli, bir sokağın başında beklemeye başladı. Şüpheliler, döviz bürosundan çantasında 10 milyon dolar ile çıkan kişiyi durdurarak polis olduklarını söyledi. Şüphelilerin polis olduğuna inanmayan adam, minibüse binmek istemeyince darp edildi. Adamı zorla araca bindiren şüpheliler çantasındaki parayı gasp etti. Bir süre sonra adamı yolun ortasında bırakan şüpheliler kayıplara karıştı.

Yaşananları anlatan Cemil Tanrıverdi, “Saat 11.00 - 11.30 sıralarında siyah bir araba geliyor. Bir adamın parasını çalıp, arabanın içine koyuyorlar. Adamda yüklü miktarda para varmış. Herkes farklı bir tutar söylüyor tam olarak bilgimiz yok ne kadar olduğuyla ilgili. Sonra normal polisler geliyor, kameralardan tespit etmeye çalışıyorlar. Çalmadan önce biz polisiz demişler, kendilerini o şekilde tanıtmışlar. Soyup arabayla gitmişler” dedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp anı kamerada

Sokak ortasında gerçekleşen gasp, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Minibüsle sokağın başında bekleyen şüphelilerin aracın çakarını yaktıkları görülüyor. Elinde bir çantayla gelen adamı darp ederek minibüse bindiren şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.