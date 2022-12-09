İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu kişilerin kaldığı dairede yangın çıktı. Alev alev yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Binada kalan yaşlılar çevredeki esnaf tarafından dışarı çıkartılırken yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu kişilerin kaldığı dairede yangın çıktı. Alev alev yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Binada kalan yaşlılar çevredeki esnaf tarafından dışarı çıkartılırken yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Karagümrük Mahallesi İpek Kaytan Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede kalan kişiler kendilerini dışarı atarak alevlerden kurtuldu. Alevleri gören çevre esnafı binada kalan kişileri dışarı çıkarmak için yardıma koştu. Üst katlarda oturan 2 yaşlı kadın çevredekiler tarafından dışarı çıkarıldı. Yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belli olacak.

“İki yaşlı kadını indirdim”

Binada kalan yaşlı kadınları dışarı çıkartan Halit Demircan, “Binadan çıkan yangını görünce koştum yukarıdaki iki yaşlı kadını indirdim. Şükür bir olumsuz durum yok durumları iyi. Yangının çıktığı evde yabancılar kalıyordu” dedi.