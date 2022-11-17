Fatih’te önceki akşam hareket halindeki araçta çıkan ve sonrasında park halinde 4 otomobile sirayet eden yangının başladığı ilk anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sonrasında çevredeki binalar zarar görürken, bir banka ATM’si ve 5 otomobil kullanılamaz hale gelmişti.

Fatih’te önceki akşam hareket halindeki araçta çıkan ve sonrasında park halinde 4 otomobile sirayet eden yangının başladığı ilk anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sonrasında çevredeki binalar zarar görürken, bir banka ATM’si ve 5 otomobil kullanılamaz hale gelmişti.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi’nde önceki akşam meydana gelen olayda hareket halindeki 34 GS 6448 plakalı araç sürücüsü aracından dumanlar yükseldiğini sürücü aracını park halinde bırakarak aracından uzaklaşmıştı. O esnada cadde üzerinde park halindeki 4 araç, yanan araçtan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucunda alev almış, yanan araçlardan birisinde patlama meydana gelirken, alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yangın sonucu çevrede bulunan binalarda ve banka ATM’sinde hasar meydana gelirken yangın sonrasında 5 araç kullanılamaz hale gelmişti.

Yangının başladığı ilk anlar kamerada

Hareket halindeki araçta başlayan ve daha sonra park halindeki 4 otomobil ile çevredeki bina ve bir banka ATM’sine sirayet eden yangının başladığı ilk anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dumanların yükseldiği otomobil aniden alev almaya başlıyor. Daha sonra araçtan sızan akaryakıt nedeniyle alevlerin park halindeki diğer otomobillere sirayet ettiği görülüyor.

Olayı anlatan esnaf Muharrem Karakış, “Seyir halindeki bir araçtan duman çıkıyor diye bir panikle durdu. Araba bir anda alev aldı. Alev almasıyla beraber birlikte altından benzinde yürüyünce diğer arabalara sıçradı. Arabalar peş peşe yanmaya başladı. İlk başta karakoldaki polis memurları yangın tüpüyle gelerek müdahalede bulundular. 5 araç birden aynı anda yandı. Çevredeki binalarda hasarlar oluştu. Herhangi bir can kaybı yok. İtfaiye ekipleri sağ olsunlar büyümeden söndürdüler.