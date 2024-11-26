İstanbul Fatih’te bir ayakkabı imalathanesinin deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Yeni Bahar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, üç katlı bir ayakkabı imalathanesinin arkasında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Atölye çalışanlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.