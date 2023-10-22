Fatih’te 5 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken daire ise küle döndü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Kemancı Siteleri Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın zemin kat dairesi alevli suretle yanmaya başladı. Yangının nedeni henüz bilinmezken yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı daire adeta küle döndü. Alevler giderek büyürken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken eve gelen daire sakini gözyaşlarını tutamadı.